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общество

Дом на Линейной в Новосибирске разделили на две части на «Яндекс.Картах»

Фото Дом на Линейной в Новосибирске разделили на две части на «Яндекс.Картах»
Фото Дом на Линейной в Новосибирске разделили на две части на «Яндекс.Картах»

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

На сервисе «Яндекс.Карты» дом в Новосибирске, разрушенный взрывом, разделён на две части.

Пострадавший от взрыва газа и частичного обрушения дом на Линейной улице оказался разделён на две части на сервисе «Яндекс.Карты». Скриншот опубликовали в социальных сетях, на изменение обратили внимание жители Новосибирска.

Фото Дом на Линейной в Новосибирске разделили на две части на «Яндекс.Картах» 2

По предположению горожан, данные обновились автоматически после изменения информации со спутниковых снимков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области умерла женщина, спасенная при взрыве газа в доме на улице Линейной. Она стала 15-й жертвой трагического происшествия.

Как сообщили в пресс-службе минздрава региона, ранее пациентка была прооперирована в НИИТО, откуда сибирячку отправили на реабилитацию в центр «Ортос». Женщине проводили интенсивную, в том числе тромболитическую, терапию. Но спасти пациентку не удалось.

Напомним, взрыв в жилом доме на улице Линейной, 39 произошел 9 февраля. После трагедии в Новосибирске объявили День траура.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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