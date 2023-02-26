В Новосибирске 8 марта похолодает до -8 градусов

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Похолодание и осадки ожидаются в Новосибирске в Международный женский день.

В Новосибирске 8 марта, в Международный женский день, возможно похолодание. Такие данные приводят сервисы прогноза погоды.

Как сказано на сервисе Яндекс.Погода, температура воздуха днём 8 марта понизится до -5 градусов. Ближе к ночи возможно похолодание до -8 градусов. По данным других сервисов, в Международный женский день ожидаются небольшой снег и пасмурная погода.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске закрыли Ледовый городок на Михайловской набережной. Организаторы приняли такое решение после оттепели в конце февраля.

Также из-за оттепели начали закрывать ледяные горки и катки по всей области. Кроме того, С 1 марта в Новосибирской области также нельзя будет выезжать на лёд на автомобилях, снегоходах, мотособаках и даже на лыжах.

Напомним, сегодня в Центральном парке Новосибирска сожгли чучело Масленицы.