Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске четыре автомобиля провалилось в ямы в Октябрьском районе

Фото В Новосибирске четыре автомобиля провалилось в ямы в Октябрьском районе
Фото В Новосибирске четыре автомобиля провалилось в ямы в Октябрьском районе

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

В Октябрьском районе Новосибирска 4 автомобиля получили повреждения после падения в ямы на перекрестке Сакко и Ванцетти и Толстого.

В Новосибирске на пересечении улиц Сакко и Ванцетти и Толстого образовались провалы грунта, из-за чего пострадали несколько автомобилей. Об этом сообщается в паблике "АСТ-54" в группе "ВК".

Фото В Новосибирске четыре автомобиля провалилось в ямы в Октябрьском районе 2

Со слов владельцев пострадавших авто, на данном участке нет освещения и указателей, предупреждающих о провале грунта. Только вечером 24 февраля в асфальтовую "ловушку" угодили 4 машины.

«Данные провалы были незаметны для водителей», — сообщили пострадавшие.

Фото В Новосибирске четыре автомобиля провалилось в ямы в Октябрьском районе 3

Водители сфотографировали и замерили размеры ям в асфальте. Также на место были вызваны инспекторы ДПС для фиксации повреждений. Выяснилось, что углубления в асфальте не соответствуют ГОСТу.

Как ранее писал Сиб.фм, после оттепели в Новосибирске стали видны повреждения дорожного полотна — первые весенние ямы.

Напомним, в выходные жители Новосибирска стали массово жаловаться на заваленные снегом дороги и парковки.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10022
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
9808
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
9052
Под Новосибирском задержали сбежавших из колонии рецидивистов
8799
Самолёт из Новосибирска улетел в Таиланд спустя 20 часов задержки
8624
Экономист Клисторин из Новосибирска прокомментировал заявление Путина о повышении МРОТ
8353
Масленица 2023: новые красивые открытки и поздравления с Масленицей
7267
Семь выпускников НВВКУ получили звание Героя России в ходе СВО