В Новосибирске четыре автомобиля провалилось в ямы в Октябрьском районе

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

В Октябрьском районе Новосибирска 4 автомобиля получили повреждения после падения в ямы на перекрестке Сакко и Ванцетти и Толстого.

В Новосибирске на пересечении улиц Сакко и Ванцетти и Толстого образовались провалы грунта, из-за чего пострадали несколько автомобилей. Об этом сообщается в паблике "АСТ-54" в группе "ВК".

Со слов владельцев пострадавших авто, на данном участке нет освещения и указателей, предупреждающих о провале грунта. Только вечером 24 февраля в асфальтовую "ловушку" угодили 4 машины.

«Данные провалы были незаметны для водителей», — сообщили пострадавшие.

Водители сфотографировали и замерили размеры ям в асфальте. Также на место были вызваны инспекторы ДПС для фиксации повреждений. Выяснилось, что углубления в асфальте не соответствуют ГОСТу.

Как ранее писал Сиб.фм, после оттепели в Новосибирске стали видны повреждения дорожного полотна — первые весенние ямы.

Напомним, в выходные жители Новосибирска стали массово жаловаться на заваленные снегом дороги и парковки.