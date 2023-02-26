В Новосибирске годовалая девочка оказалась заперта в квартире

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В Новосибирске мать годовалой девочки вызвала спасателей, чтобы вызволить ребёнка из запертой квартиры.

Новосибирские спасатели пришли на помощь годовалой девочке, которая оказалась заперта в квартире в Калининском районе города. Об этом сообщается в группе "Спасатели МАСС" в соцсети "ВКонтакте".

Вызов от родителей ребенка поступил 25 февраля. Мать девочки сообщила что, ее дочь 2022 год находится в запертой квартире.

На то, чтобы обеспечить доступ в помещение, спасателям потребовалось несколько минут.

Ребенка сразу же передали матери. Помощь медиков девочке не потребовалось.

Напомним, в начале февраля в Новосибирске спасателям пришлось вызволять ребёнка, застрявшего в подставке для ног барного стула. Четырёхлетняя девочка застряла в пространстве между металлическими перемычками барного стула. Родители сразу вызвали спасателей на помощь.

Ранее, 1 февраля, две жительницы Новосибирска подарили торт, кофе и чай спасателям, которые выручили собаку, застрявшую на острове.