В Новосибирской области умерла спасенная при взрыве газа на Линейной женщина

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Число жертв взрыва газа в доме на Линейной в Новосибирске увеличилось до 15 человек.

В Новосибирской области умерла женщина, спасенная при взрыве газа в доме на улице Линейной. Она стала 15-й жертвой трагического происшествия.

Как сообщили в пресс-службе минздрава региона, ранее пациентка была прооперирована в НИИТО, откуда сибирячку отправили на реабилитацию в центр "Ортос".

"Это было сделано в соответствии со стандартами лечения. Женщина проходила второй этап реабилитации", — уточнили в минздраве.

Однако 24 февраля состояние пациентки резко ухудшилось.

На скорой помощи ее доставили реанимацию Бердской городской больницы. Предварительный диагноз, поставленный сибирячке, «тромбоэмболия легочной артерии».

Женщине проводили интенсивную, в том числе тромболитическую, терапию. Но спасти пациентку не удалось.

Напомним, взрыв в жилом доме на улице Линейной, 39 произошел 9 февраля. После трагедии в Новосибирске объявили День траура.