В Новосибирской области умерла спасенная при взрыве газа на Линейной женщина

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Число жертв взрыва газа в доме на Линейной в Новосибирске увеличилось до 15 человек.
В Новосибирской области умерла женщина, спасенная при взрыве газа в доме на улице Линейной. Она стала 15-й жертвой трагического происшествия.
Как сообщили в пресс-службе минздрава региона, ранее пациентка была прооперирована в НИИТО, откуда сибирячку отправили на реабилитацию в центр "Ортос".
"Это было сделано в соответствии со стандартами лечения. Женщина проходила второй этап реабилитации", — уточнили в минздраве.
Однако 24 февраля состояние пациентки резко ухудшилось.
На скорой помощи ее доставили реанимацию Бердской городской больницы. Предварительный диагноз, поставленный сибирячке, «тромбоэмболия легочной артерии».
Женщине проводили интенсивную, в том числе тромболитическую, терапию. Но спасти пациентку не удалось.
Напомним, взрыв в жилом доме на улице Линейной, 39 произошел 9 февраля. После трагедии в Новосибирске объявили День траура.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают