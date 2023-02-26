Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирской области умерла спасенная при взрыве газа на Линейной женщина

Фото В Новосибирской области умерла спасенная при взрыве газа на Линейной женщина
Фото В Новосибирской области умерла спасенная при взрыве газа на Линейной женщина

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Число жертв взрыва газа в доме на Линейной в Новосибирске увеличилось до 15 человек.

В Новосибирской области умерла женщина, спасенная при взрыве газа в доме на улице Линейной. Она стала 15-й жертвой трагического происшествия.

Как сообщили в пресс-службе минздрава региона, ранее пациентка была прооперирована в НИИТО, откуда сибирячку отправили на реабилитацию в центр "Ортос".

"Это было сделано в соответствии со стандартами лечения. Женщина проходила второй этап реабилитации", — уточнили в минздраве.

Однако 24 февраля состояние пациентки резко ухудшилось.

На скорой помощи ее доставили реанимацию Бердской городской больницы. Предварительный диагноз, поставленный сибирячке, «тромбоэмболия легочной артерии».

Женщине проводили интенсивную, в том числе тромболитическую, терапию. Но спасти пациентку не удалось.

Напомним, взрыв в жилом доме на улице Линейной, 39 произошел 9 февраля. После трагедии в Новосибирске объявили День траура.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10133
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
9869
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
9118
Под Новосибирском задержали сбежавших из колонии рецидивистов
8858
Самолёт из Новосибирска улетел в Таиланд спустя 20 часов задержки
8694
Масленица 2023: новые красивые открытки и поздравления с Масленицей
8656
Экономист Клисторин из Новосибирска прокомментировал заявление Путина о повышении МРОТ
7297
Семь выпускников НВВКУ получили звание Героя России в ходе СВО