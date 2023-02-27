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На улице Стартовой в Новосибирске нашли тело человека

Фото На улице Стартовой в Новосибирске нашли тело человека
Фото На улице Стартовой в Новосибирске нашли тело человека

Фото: группа «АСТ-54»

В Новосибирске во дворе дома на Стартовой нашли тело человека.

В понедельник, 27 февраля, в Ленинском районе Новосибирска нашли тело человека. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» Вконтакте.

Очевидцы сообщили о теле человека во дворе дома №1 на улице Стартовая. Автор публикации не смог уточнить состояние лежащего на земле. Рядом с ним также заметили реанимационный автомобиль скорой помощи.

В комментариях к публикации отметили, что лежащий на земле человек находится слишком близко к зданию, поэтому скорее всего ему стало плохо на земле.

Ранее Сиб.фм сообщал, что число жертв взрыва на Линейной увеличилось до 15 человек. Погибла женщина, которая ранее получила травмы от взрыва газа. Ранее она проходила лечение в НИИТО, после чего была выписана и находилась на реабилитации в Бердской городской больнице, но из-за тромба не смогла выжить.

Также тело мужчины обнаружили в квартире на Высоцкого. Личность погибшего пока не установлена.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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