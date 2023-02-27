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«Образцовый роддом»: детский омбудсмен Болтенко разбирается в смерти новорождённого ребёнка в Новосибирске

Фото «Образцовый роддом»: детский омбудсмен Болтенко разбирается в смерти новорождённого ребёнка в Новосибирске
Фото «Образцовый роддом»: детский омбудсмен Болтенко разбирается в смерти новорождённого ребёнка в Новосибирске

Коллаж Сиб.фм: использовано фото из архива редакции, а также с сайта pixabay.com

В причинах смерти младенца, которая произошла в роддоме №7 Новосибирска ещё в начале февраля, разбираются следователи, специалисты регионального Минздрава и детский омбудсмен Надежда Болтенко.

О том, что ребёнок умер в роддоме №7 Первомайского района, стало известно только в прошедшие выходные. Однако случилось это ещё 5 февраля. Заявление в прокуратуру написал отец новорожденного. По информации ряда СМИ, смерть произошла после того, как ребёнку перерезали пуповину.

Сейчас с заявлением работают следователи СКР. Проверку также проводит уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

«Мы сделали запрос в Минздрав. Мы этим занимаемся, в связи с тем, что и наш прокурор обратил внимание на высокую младенческую смертность. Вместе с прокуратурой проведём рабочее совещание, с участием Минздрава на тему того, как повлиять, чтобы ребятишки у нас рождались живыми и были здоровыми», — рассказала Сиб.фм детский омбудсмен.

Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко также отметила, что первомайский роддом всегда считался одним из лучших медицинских учреждений.

«Насколько я знаю, седьмой роддом был одним из самых благополучных родильных домов и по кадрам, и по материальной базе. Было время, когда все стремились туда – рожать именно в этот роддом. Надо знать мнение одной стороны и мнение другой – специалистов»,

— заключила Надежда Болтенко.

Между тем, по информации источника Сиб.фм, семья роженицы – мигранты. Так или иначе, однако, глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль и эту доследственную проверку.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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