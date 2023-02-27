Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске пострадавшим жильцам дома на Линейной выплатили 19 миллионов

Фото В Новосибирске пострадавшим жильцам дома на Линейной выплатили 19 миллионов
Фото В Новосибирске пострадавшим жильцам дома на Линейной выплатили 19 миллионов

Фото Сиб.фм

Муниципалитет Новосибирска оценит состояние квартир после взрыва в доме на Линейной.

Жильцам дома №39 на улице Линейная, где произошел взрыв газа, уже выплатили 19,37 миллиона рублей. Об этом сообщили мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания правительства. Средства выделили из бюджета города и области.

Напомним, 9 февраля в доме произошел взрыв газа, который разрушил часть дома, разделив его на две части. В результате погибли 15 человек, ещё 2 на момент публикации находятся в больнице.

Власти города решили не восстанавливать аварийный дом, а расселить жильцов. Квартиры либо выкупят у жителей, либо обменяют на новое жильё. С каждым домохозяйством вопрос обсуждается индивидуально.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ЧОП возьмёт под охрану дом на Линейной после взрыва. Частное охранное предприятие будет обеспечивать безопасность на территории дома №29 до момента его сноса. Ранее охраной территории занималась полиция.

Также центральный пляж в Академгородке Новосибирска передадут в муниципальную собственность. Он закрыт для посетителей уже два года, с тех пор, как начался процесс передачи пляжа городу в безвозмездное пользование при участии Росимущества. Пока он все еще находится в ведении СО РАН.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12251
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
10593
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
10262
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
9549
Под Новосибирском задержали сбежавших из колонии рецидивистов
9080
Самолёт из Новосибирска улетел в Таиланд спустя 20 часов задержки
7486
Семь выпускников НВВКУ получили звание Героя России в ходе СВО
7029
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами