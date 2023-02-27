В Новосибирске пострадавшим жильцам дома на Линейной выплатили 19 миллионов

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Муниципалитет Новосибирска оценит состояние квартир после взрыва в доме на Линейной.

Жильцам дома №39 на улице Линейная, где произошел взрыв газа, уже выплатили 19,37 миллиона рублей. Об этом сообщили мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания правительства. Средства выделили из бюджета города и области.

Напомним, 9 февраля в доме произошел взрыв газа, который разрушил часть дома, разделив его на две части. В результате погибли 15 человек, ещё 2 на момент публикации находятся в больнице.

Власти города решили не восстанавливать аварийный дом, а расселить жильцов. Квартиры либо выкупят у жителей, либо обменяют на новое жильё. С каждым домохозяйством вопрос обсуждается индивидуально.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ЧОП возьмёт под охрану дом на Линейной после взрыва. Частное охранное предприятие будет обеспечивать безопасность на территории дома №29 до момента его сноса. Ранее охраной территории занималась полиция.

Также центральный пляж в Академгородке Новосибирска передадут в муниципальную собственность. Он закрыт для посетителей уже два года, с тех пор, как начался процесс передачи пляжа городу в безвозмездное пользование при участии Росимущества. Пока он все еще находится в ведении СО РАН.