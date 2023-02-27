В Новосибирске прекратит существовать «ЧВК "Редан"» после массовых задержаний

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Администратор движения «ЧВК "Редан"» в Новосибирске рассказал СМИ о закрытии «филиала».

В Новосибирске прекращает существование движение «ЧВК "Редан"». Об этом в разговоре с телеграм-каналом Mash Siberia 27 февраля сообщил его администратор. По словам собеседника СМИ, в адрес движения поступают ложные обвинения в поддержке националистических идей правого толка.

«Мы являемся просто движением дотеров, анимешников и так далее. То есть мы никому вреда не хотим желать», — заявил новосибирец.

Накануне Сиб.фм писал, что представителей движения под названием «ЧВК "Редан"» задержали в новосибирском ТРЦ «Галерея» в воскресенье, 26 февраля. По словам очевидцев, на территории торгово-развлекательного центра дежурили по меньшей мере шесть полицейских автомобилей.

«ЧВК Редан» известна как подростковое движение, копирующее поведение персонажей аниме Hunter x Hunter. Ранее сообщалось о задержании причастных к группировке подростков в Москве — они устраивали драки в торговых центрах.

Позже задержанные в «Галерее» подростки рассказали детали рейда.