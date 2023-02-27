В Новосибирске ушел из жизни 101-летний герой ВОВ Михаил Сафронов

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В Новосибирске скончался ветеран Великой Отечественной войны, который сражался на Курской дуге.

Михаил Александрович Сафронов — член Совета мужества и отваги Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран Великой Отечественной и уголовно-исполнительной системы Новосибирской области, умер 26 февраля. Ему был 101 год. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Новосибирской области.

Михаил Александрович ушел на фронт добровольцем в 1942 году. Сражался с фашистами на Курской дуге, был среди тех, кто снимал блокаду Ленинграда, освобождал Украину, Белоруссию и Польшу. Дважды был ранен. За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими оккупантами, был награжден орденами Александра Невского, Богдана Хмельницкого III степени, Великой Отечественной Войны I степени; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», а также ведомственными медалями уголовно-исполнительной системы России.

До последних дней своей жизни Михаил Александрович сохранил ясный ум и хорошую память, так что наизусть мог читать отрывки из поэмы Твардовского «Василий Теркин», которую выучил еще на фронте.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске умер писатель и журналист Евгений Мартышев.