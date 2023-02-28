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Ъ: Активы 23 новосибирских компаний выставлены на торги в рамках банкротства совладельца сети кофеен Primetime Антона Горестова

Фото Ъ: Активы 23 новосибирских компаний выставлены на торги в рамках банкротства совладельца сети кофеен Primetime Антона Горестова
Фото Ъ: Активы 23 новосибирских компаний выставлены на торги в рамках банкротства совладельца сети кофеен Primetime Антона Горестова

Freepik.com

В Новосибирске продают 100% сети апартаментов «Ахотелс» за 12,6 млн. рублей.

Совладелец новосибирской сети кофеен Primetime Антон Горестов был признан банкротом еще два года назад. Однако все его активы пока распродать не удалось. Недавно на повторные торги были выставлены 23 доли Горестова в различных компаниях. При этом о продаже «контрольных пакетов» речь идет только в трех случаях. Это стопроцентная продажа бизнеса на апартаментах «Ахотелс» за 12,6 млн. рублей и ООО «Академия» — за 4,5 тыс. рублей, а также 75% от ООО «Праймтайм фуд баланс» – за 2,5 млн рублей. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

По остальным активам сообщается о продаже 50% долей. Это касается ООО «Дядя Денер 96» — стартовая цена 4,5 тыс. рублей; ООО «Коворкинг ково бритиш» — 11,2 тыс. рублей; ООО «Антанта» (владелец торговых знаков Primetime, Hit&Meat) — 4,5 тыс. рублей.

33,33% долю от ООО «Мастер кофе» выставлена на торги за 665 тыс. рублей.

15% в ООО «Корзинамаг» — продается за 1,7 тыс. рублей.

По слова Горестова, к банкротству его привели излишние ограничительные меры, введенные государством по отношению к предприятиям общепита в связи с пандемией короновируса.

В сентябре 2021 года Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил заявление Горестова о самобанкротстве и ввел в процедуру реализации имущества. Тогда пермский банк «Урал ФД» подал к ООО «Праймтайм" иск на сумму 88,8 млн. рублей.

Напомним, сеть Primetime была создана в Новосибирске в 2017 году, и к концу 2020 года насчитывала уже более 30 кофеен.

 

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