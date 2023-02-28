Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

Глава Совета отцов Новосибирской области Майоров объяснил появление подростковых группировок

Фото Глава Совета отцов Новосибирской области Майоров объяснил появление подростковых группировок
Фото Глава Совета отцов Новосибирской области Майоров объяснил появление подростковых группировок

Коллаж Сиб.фм: скриншоты с видео "Mash Siberia", Экстренный вызов ОТС и из паблика "АСТ-54"

В Новосибирске за последний месяц появилась вторая группировка подростков, которая готовила криминальное представление в ТЦ «Галерея». Благодаря вмешательству ОМОНа противостояние было пресечено на корню. Глава областного Совета отцов Сергей Майоров объяснил причины столь частого появления подростковых банд в столице Сибири.

Сходка представителей молодёжного движения «ЧВК «Редан» планировалась на воскресенье, 26 февраля. По крайней мере, в социальных сетях появлялась информация о встрече в 16.00 около фонтана в ТЦ «Галерея». В группах сообщества говорилось, что предстоит бить гопников.

Фото Глава Совета отцов Новосибирской области Майоров объяснил появление подростковых группировок 2

Однако представители двух молодёжных субкультур даже не встретились: приехал ОМОН и забрал активистов с двух сторон. Эту ситуацию уже взяли на контроль в правоохранительных органах и социальных. Проверку проведёт и детский омбудсмен Надежда Болтенко.

«Мы ждём информацию от МВД, но пока известно, что было очень много школьников, учащихся колледжей. Слава богу, что не было никаких драк и потасовок. Были задержания, и мы сейчас будем рассматривать, что это за семьи и дети, что их привлекло туда, — рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области. — Главное, что было не так много задержанных, как участников, кто это всё наблюдал со стороны. И это прошло по всей стране: Москва, Курск, Казань, Санкт-Петербург – какое-то движение создалось, поэтому будем анализировать с общеобразовательными учреждениями, департаментом, министерством образования».

После случившегося глава движения «Редан» в Новосибирске заявил, что закрывает его в столице Сибири. Между тем, глава Совета отцов Новосибирской области Сергей Майоров считает, что проблема появления банд стоит очень остро, ведь не прошло и недели после шумихи с группировкой «Ашановские».

«У нас в Новосибирске разрушена система воспитания: у нас три смены в школе! Может ли учитель, который работает в таких условиях донести ребятишкам всё, что он хотел? Второй момент: у нас всё застроено и нет дополнительного образования, а это важная часть воспитания. Ребятишек некому воспитывать, и они заполняют эту нишу своими формами и видами», — возмущён Сергей Майоров.

Также глава Совета отцов Новосибирской области отметил, что пока ещё полиция имеет дело с подростковыми группировками, которые скоро могут перерасти и в настоящие банды.

«Есть лидер, который не саморелизовался: он мог бы музыкой заниматься, бегом или чем-то другим, но не получилось этого, продолжает Сергей.

– Мы можем уменьшить воспитание в семье, в обществе.... В итоге, человек начинает формировать вокруг себя какую-то группу лиц».

Как отметил многодетный отец, пойти по этому пути может и подросток из хорошей семьи, который не смог реализовать себя. Такая ситуация имела место быть и 7 августа 2021 года, когда анимешники стали жертвой нападения накаченных парней: спортсмены приняли поклонников мультсериалов за представителей ЛГБТ-сообщества. В итоге пятеро подающих большие надежды старшеклассников получили условные сроки по статье УК РФ «Хулиганство». Сергей Майоров считает, что сейчас бы этих ребят простили и отпустили.

«Там бы сейчас квалифицировали по-другому и даже не привлекли бы за эту историю. Там ситуация была идеологическая, здесь – психологическая», — уверен Сергей Майоров.

Главным бичом воспитания глава Совета отцов считает большое количество строящегося жилья и малое количество кружков или спортивных секций.

«Дальше будет хуже. Беспредел будет нарастать, дальше нам будет страшно выходить на улицу. Мы себя не сможем защищать. Тенденция идёт к ухудшению и это последствия политики, которая проводилась последние восемь лет в Новосибирске»,

– с сожалением заключил глава Совета отцов Новосибирской области.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

2

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12650
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
10921
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
10561
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
9341
Самолёт из Новосибирска улетел в Таиланд спустя 20 часов задержки
7256
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами
6132
Выходившая из трамвая 12-летняя девочка попала под машину в Новосибирске
5884
Когда прощеное воскресенье в 2023 году: что обязательно нужно сделать верующим в этот день