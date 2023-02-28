Глава Совета отцов Новосибирской области Майоров объяснил появление подростковых группировок

Коллаж Сиб.фм: скриншоты с видео "Mash Siberia", Экстренный вызов ОТС и из паблика "АСТ-54"

В Новосибирске за последний месяц появилась вторая группировка подростков, которая готовила криминальное представление в ТЦ «Галерея». Благодаря вмешательству ОМОНа противостояние было пресечено на корню. Глава областного Совета отцов Сергей Майоров объяснил причины столь частого появления подростковых банд в столице Сибири.

Сходка представителей молодёжного движения «ЧВК «Редан» планировалась на воскресенье, 26 февраля. По крайней мере, в социальных сетях появлялась информация о встрече в 16.00 около фонтана в ТЦ «Галерея». В группах сообщества говорилось, что предстоит бить гопников.

Однако представители двух молодёжных субкультур даже не встретились: приехал ОМОН и забрал активистов с двух сторон. Эту ситуацию уже взяли на контроль в правоохранительных органах и социальных. Проверку проведёт и детский омбудсмен Надежда Болтенко.

«Мы ждём информацию от МВД, но пока известно, что было очень много школьников, учащихся колледжей. Слава богу, что не было никаких драк и потасовок. Были задержания, и мы сейчас будем рассматривать, что это за семьи и дети, что их привлекло туда, — рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области. — Главное, что было не так много задержанных, как участников, кто это всё наблюдал со стороны. И это прошло по всей стране: Москва, Курск, Казань, Санкт-Петербург – какое-то движение создалось, поэтому будем анализировать с общеобразовательными учреждениями, департаментом, министерством образования».

После случившегося глава движения «Редан» в Новосибирске заявил, что закрывает его в столице Сибири. Между тем, глава Совета отцов Новосибирской области Сергей Майоров считает, что проблема появления банд стоит очень остро, ведь не прошло и недели после шумихи с группировкой «Ашановские».

«У нас в Новосибирске разрушена система воспитания: у нас три смены в школе! Может ли учитель, который работает в таких условиях донести ребятишкам всё, что он хотел? Второй момент: у нас всё застроено и нет дополнительного образования, а это важная часть воспитания. Ребятишек некому воспитывать, и они заполняют эту нишу своими формами и видами», — возмущён Сергей Майоров.

Также глава Совета отцов Новосибирской области отметил, что пока ещё полиция имеет дело с подростковыми группировками, которые скоро могут перерасти и в настоящие банды.

«Есть лидер, который не саморелизовался: он мог бы музыкой заниматься, бегом или чем-то другим, но не получилось этого, продолжает Сергей.

– Мы можем уменьшить воспитание в семье, в обществе.... В итоге, человек начинает формировать вокруг себя какую-то группу лиц».

Как отметил многодетный отец, пойти по этому пути может и подросток из хорошей семьи, который не смог реализовать себя. Такая ситуация имела место быть и 7 августа 2021 года, когда анимешники стали жертвой нападения накаченных парней: спортсмены приняли поклонников мультсериалов за представителей ЛГБТ-сообщества. В итоге пятеро подающих большие надежды старшеклассников получили условные сроки по статье УК РФ «Хулиганство». Сергей Майоров считает, что сейчас бы этих ребят простили и отпустили.

«Там бы сейчас квалифицировали по-другому и даже не привлекли бы за эту историю. Там ситуация была идеологическая, здесь – психологическая», — уверен Сергей Майоров.

Главным бичом воспитания глава Совета отцов считает большое количество строящегося жилья и малое количество кружков или спортивных секций.

«Дальше будет хуже. Беспредел будет нарастать, дальше нам будет страшно выходить на улицу. Мы себя не сможем защищать. Тенденция идёт к ухудшению и это последствия политики, которая проводилась последние восемь лет в Новосибирске»,

– с сожалением заключил глава Совета отцов Новосибирской области.