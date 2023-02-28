Мобилизованный военнослужащий из Новосибирской области попал в плен на Украине

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Мобилизованный из Новосибирской области вернулся из плена на Украине.

Военнослужащий из Новосибирской области вернулся на родину после того, как попал в плен на Украине в ходе спецоперации. Об этом сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в регионе Нины Шалабаевой 28 февраля.

К Шалабаевой обратилась сестра пленного солдата. Сибиряка мобилизовали в сентябре 2022 года, а с 10 ноября он перестал выходить на связь. Уже 29 ноября от сослуживцев поступила информация, что мобилизованный попал в плен.

Отмечается, что он попал в плен в ходе выполнения боевых задач.

«Уполномоченным по правам человека в Новосибирской области в пределах установленной законодательством компетенции данное обращение оперативно было направлено Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Москальковой Т.Н. и в Министерство обороны Российской Федерации», — сообщили в аппарате.

В результате переговоров между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными — житель Новосибирской области вернулся домой.

Ранее уполномоченный по правам человека в НСО помогла отцу ребёнка с инвалидностью получить отсрочку от частичной мобилизации.

Напомним, ранее в Новосибирске сестры милосердия принесли иконы раненым на СВО.