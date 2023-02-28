Пауэрлифтер из Новосибирской области в 30-й раз стал чемпионом России

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Новосибирский спортсмен победил в чемпионате России по пауэрлифтингу.

Новосибирский пауэрлифтер Сергей Федосиенко в 30-й раз стал чемпионом России.

Сибиряк выступил с результатом 637,5 кг в весовой категории до 59 кг: присед — 232,5 кг, жим лёжа — 150, становая тяга — 255 кг.

Федосиенко впервые выступил на чемпионате России 20 лет назад, с тех пор он выигрывает все соревнования, в которых участвует.

Ранее Сиб.фм сообщал, что бобслеист из Новосибирска и участник Олимпиады Михаил Мордасов завоевал золотую медаль в соревнованиях «Гонка чемпионов» в Краснодарском крае. Воспитанник Новосибирского центра высшего спортивного мастерства (НЦВСМ) выступал в состязаниях экипажей-двоек 4 и 5 февраля.

Напомним, в Новосибирске прошел Кубок Федерации по кроссу на снегоходах.