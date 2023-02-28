В Новосибирске МЧС следит за снегом на крышах с помощью беспилотников

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Специалисты МЧС в Новосибирске наблюдают за состоянием крыш с воздуха в период потепления.

В Новосибирске следят за наличием скопления снега на крышах жилых домов при помощи беспилотников. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в ГУ МЧС по региону. Пристальное вримание к кровлям уделяют из-за потепления и риска схода снежных масс.

«Переменчивая погода приводит к скоплению снежных масс, наледи и сосулек на кровле зданий, которые представляют опасность падения с карнизов, что может привести к травмам и несчастным случаям. Сотрудники МЧС России с помощью летательных аппаратов помогают Государственной жилищной инспекции Новосибирской области контролировать состояние крыш и фасадов зданий, оперативно выявлять и устранять имеющиеся нарушения», — рассказали в ведомстве.

Данные с квадрокоптеров передают в Министерство ЖКХ региона. Если специалисты находят нарушения, то коммунальные службы, ответственные за содержание крыш в чистоте, ждёт административное наказание.

Ранее в Новосибирске произошло несколько несчастных случаев, связанных с падением наледи и снега с крыш. Так, школьница получила перелом позвоночника из-за упавшей с крыши глыбы льда. Девочка госпитализирована — ей придется оставить занятия спортом и после выписки перейти на домашнее обучение.

Также ранее в Новосибирске две машины раздавило упавшим с крыши снегом.