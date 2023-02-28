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общество

В Новосибирске у бюро СМЭ заметили корку льда толщиной 30 сантиметров

Фото В Новосибирске у бюро СМЭ заметили корку льда толщиной 30 сантиметров
Фото В Новосибирске у бюро СМЭ заметили корку льда толщиной 30 сантиметров

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В центре Новосибирска образовалась толстая корка из утрамбованного снега.

В центре Новосибирска обнаружили утрамбованный слой снега толщиной в 30 сантиметров. Об этом сообщили в региональном отделении «Народного фронта». Эксперт организации предположил, что прохожую часть не чистили на протяжении всей зимы. Проблемный участок находится у Бюро медико-социальной экспертизы.

«Но особый цинизм – довести до такого отвратительно состояния подходные пути к Бюро медико-социальной экспертизы, которое в основном посещают инвалиды. Посмотрите на этот тротуар. По нему будет трудно пройти даже физически крепкому и абсолютно здоровому человеку. А как быть людям, которые передвигаются на инвалидном кресле?», — заявили в «Народном фронте».

В организации добавили, что обратились в мэрию за разъяснениями.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска получили экстренное предупреждение от регионального управления МЧС о неблагоприятных погодных условиях. Порывы ветра в ночь на первый день весны будут достигать 23 метров в секунду. Днём скорость ветра составит до 20 метров в секунду. Также ожидаются гололёд, метель и мокрый снег.

Из-за сильного ветра увеличивается риск обрушения ненадёжных контструкций, уточнили в МЧС.

Напомним, по данным синоптиков, 8 марта в Новосибирске похолодает до -8 градусов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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