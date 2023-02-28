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общество

В Новосибирске военный попался с закладкой

Фото В Новосибирске военный попался с закладкой
Фото В Новосибирске военный попался с закладкой

Фото: Pixabay.com

В Новосибирске военнослужащего осудили за приобретение наркотиков.

В Новосибирске суд приговорил военнослужащего к штрафу в 25 тысяч рублей за приобретение наркотиков посредством закладки. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным суда, военнослужащий при помощи мессенджера приобрел незаконные вещества, а затем забрал закладку с наркотиком в указанном месте. В тот же день при досмотре при военном нашли запрещённые вещества.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее Сиб.фм сообщал, что обвинительный приговор капитану ВС РФ огласил Новосибирский гарнизонный военный суд. В ходе следствия было выяснено, что капитан З, воспользовавшись служебным положение вывез из военного госпиталя и присвоил некое «вещевое имущество» на сумму 120 тыс. рублей. К моменту вынесения приговора капитан успел возместить причиненный ВС РФ ущерб. В итоге суд приговорил его к двум годам лишения свободы, условно, с испытательным сроком также в два года.

Напомним, накануне в Новосибирске дошло до суда дело няни, обвиняемой в гибели двух детей при пожаре.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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