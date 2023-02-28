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общество

Жители Новосибирска получили сообщения о женщине с ядовитыми духами

Фото Жители Новосибирска получили сообщения о женщине с ядовитыми духами
Фото Жители Новосибирска получили сообщения о женщине с ядовитыми духами

Фото: Freepik.com

Жителей Новосибирска напугало сообщение о женщине с ядовитыми духами.

Жителям Новосибирска в WhatsApp стали поступать сообщения, которые предупреждают о женщине, которая на улице предлагает понюхать ядовитые духи.

В рассылке сообщается, что некая женщина якобы походит на улице к прохожим и предлагает понюхать пробники от духов, но от их запаха человек умирает через 5-10 минут. Также сообщается, что такое якобы происходит не только в Новосибирске, но и в других крупных городах России.

Пользователи социальных сетей скептически отнеслись к таким заявлениям с неизвестных номеров. Многие считают их пропагандой с целью запугать мирных жителей. Впрочем, находятся и те, кто рассылке верит и призывает к осторожности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами. В них нет теста, так как пищеварительная система хищников не усваивает подобные продукты, отметили в «Дельфинии». Традиция кормления подводных обитателей продолжается на протяжении четырёх лет.

Также в Новосибирске неадекватная женщина устроила танцы в торговом центре. Прибывшим сотрудникам агентства безопасности пришлось вызвать скорую помощь и ловить женщину. В итоге её увезли в больницу.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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