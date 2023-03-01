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общество

Жительница Новосибирска пожаловалась на неработающую рамку для досмотра в аэропорту Толмачево

Фото Жительница Новосибирска пожаловалась на неработающую рамку для досмотра в аэропорту Толмачево
Фото Жительница Новосибирска пожаловалась на неработающую рамку для досмотра в аэропорту Толмачево

Фото предоставлено героиней публикации

Пассажирка новосибирского аэропорта Толмачёво заявила о нерабочей уже месяц досмотровой рамке.

Жительница Новосибирска заявила, что в аэропорту Толмачёво уже месяц не работает рамка для прохождения досмотра на рейсы по России. Об этом сибирячка сообщила Сиб.фм. По её словам, по этой причине ей пришлось снимать обувь для досмотра.

Фото Жительница Новосибирска пожаловалась на неработающую рамку для досмотра в аэропорту Толмачево 2

«Я летаю каждую неделю. Рамка сломана или не работает по какой-то другой причине уже месяц. Почему мне нужно переобуваться, надевать бахилы? Из-за этого на досмотр собирается большая очередь, а всем пассажирам приходится стоять в бахилах на холодном кафельном полу», — говорит собеседница издания.

На фото читательницы Сиб.фм видно, что она действительно стоит на полу без обуви в носках и бахилах.

Фото Жительница Новосибирска пожаловалась на неработающую рамку для досмотра в аэропорту Толмачево 3

В пресс-службе Толмачёво Сиб.фм не подтвердили информацию и заявили, что указанная рамка работает в штатном режиме.

Напомним, ранее в Новосибирске УФАС нашло нарушения в торгах на уборку Толмачево за 80 млн рублей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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