Нутрициолог назвала главные ошибки в питании во время Великого поста

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Нутрициолог Василиса Лютая рассказала о трех главных ошибках в питании во время Великого поста, которые могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Эксперты Роскачества и член общественного объединения «Нутрициологи России» Василиса Лютая рассказали о трех главных ошибках в питании в период Великого поста, которые могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Их они назвали в беседе с изданием sovainfo.ru.

Недостаток белка и аминокислот

По словам экспертов, дефицит аминокислот может ударить не только по опорно-двигательному аппарату, но и по другим системам — нервной, иммунной и пищеварительной. Поэтому во время поста важно сделать свое питание полноценным и ежедневно употреблять разные виды белковой растительной пищи.

Переизбыток быстрых углеводов

Простые углеводы, по словам Василисы Лютой, способствуют набору веса. А если человек наберет его слишком много, то у него возрастет риск развития сахарного диабета и болезней сердца и сосудов.

Если употреблять сахаросодержащие продукты в меру, то здоровье ничего не грозит. Важно не превышать дозировку в 25–50 граммов сахара в день, добавила она.

Несбалансированный и однообразный рацион

Потребление одной и той же пищи провоцирует дефицит витаминов и минералов. Из-за этого человек часто сталкивается со слабостью, проблемами с кожей, выпадением волос и другими проблемами.

Ежедневно нутрициолог рекомендует употреблять разные продукты из пяти пищевых групп: овощи и фрукты, сложные углеводы (крупы, макароны, хлеб), растительный белок, ферментированные продукты и масла (орехи, семена).

Напомним, названы продукты, которые полезно есть в Великий пост.