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На Бали ищут виновника ДТП, в котором погибла студентка из Новосибирска

Фото На Бали ищут виновника ДТП, в котором погибла студентка из Новосибирска
Фото На Бали ищут виновника ДТП, в котором погибла студентка из Новосибирска

Фото: «МК в Новосибирске»

Знакомая погибшей в аварии на Бали студентки из Новосибирска рассказала, что виновник ДТП ещё не найден.

Виновник аварии на Бали, в которой погибла студентка из Новосибирска Анжелика Чудоякова, ещё не установлен. Об этом в разговоре с изданием «МК в Новосибирске» сообщила подруга сибирячки. По её словам, местные правоохранительные органы возбудили уголовное дело и опросили свидетелей. Однако личность подозреваемого остаётся неизвестной.

«Полиция выезжала на место, составили схему кто откуда ехал, и есть свидетели, которые подтвердили, что байк подрезали. Но номер лихача они не запомнили, а в отличие от Новосибирска, там камер на дорогах нет и поэтому найти его сложнее. Известно только, что судя по виду, это был местный житель», — рассказала девушка.

Ранее на Бали прошло прощание со студенткой из Новосибирска Анжеликой Чудояковой, которая погибла в результате аварии.

Напомним, Анжелика Чудоякова попала в ДТП на Бали в ночь на 12 февраля во время поездки на байке со своим другом. Сообщается, что пару кто-то "сильно подрезал". Анжелика вылетела с пассажирского сиденья и ударилась головой о бордюр так, что ее шлем раскололся. Девушка умерла 20 февраля, спустя неделю нахождения в реанимации.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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