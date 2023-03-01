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Полиция Новосибирской области за 2022 год изъяла 275 килограммов наркотиков

Фото Полиция Новосибирской области за 2022 год изъяла 275 килограммов наркотиков
Фото Полиция Новосибирской области за 2022 год изъяла 275 килограммов наркотиков

Фото Сиб.фм

За год в Новосибирской области зарегистрировали почти 3 тысячи наркопреступлений.

В 2022 году в Новосибирской области совершили 2895 преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Это вдвое больше, чем в 2021 году. В их числе 1786 преступлений связаны со сбытом наркотиков (рост на 51%) и 1057 преступлений с хранением (рост на 59%). Об этом сообщил ВРиО заместителя начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Филатов на пресс-конференции ТАСС 1 марта.

Полиция за год изъяла 275 килограммов наркотических средств. В том числе 10 килограммов героина, 118 кг марихуаны, 31 кг гашиша и 114 кг синтетических наркотиков.

Именно объемы синтетических наркотиков выросли за последние несколько лет. 8 лет назад их доля составляла 5-10% от общего числа изъятых, а в 2022 году — 42%. Высокой остаётся доля изъятия марихуаны (43%).

К уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками, привлекли 1151 человека, из них 1045 мужчин и 106 женщин. Большая их часть — лица в возрасте 30-39 лет (39%) и от 18 до 29 лет (37%).

Также за совершение преступлений в состоянии наркотического опьянения к уголовной ответственности привлечены 140 человек, из них 99 человек имели отношение к незаконному обороту наркотиков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что за 2022 год в Новосибирской области 462 человека погибли от наркотического отравления.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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