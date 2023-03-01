Полиция Новосибирской области за 2022 год изъяла 275 килограммов наркотиков

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За год в Новосибирской области зарегистрировали почти 3 тысячи наркопреступлений.

В 2022 году в Новосибирской области совершили 2895 преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Это вдвое больше, чем в 2021 году. В их числе 1786 преступлений связаны со сбытом наркотиков (рост на 51%) и 1057 преступлений с хранением (рост на 59%). Об этом сообщил ВРиО заместителя начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Филатов на пресс-конференции ТАСС 1 марта.

Полиция за год изъяла 275 килограммов наркотических средств. В том числе 10 килограммов героина, 118 кг марихуаны, 31 кг гашиша и 114 кг синтетических наркотиков.

Именно объемы синтетических наркотиков выросли за последние несколько лет. 8 лет назад их доля составляла 5-10% от общего числа изъятых, а в 2022 году — 42%. Высокой остаётся доля изъятия марихуаны (43%).

К уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками, привлекли 1151 человека, из них 1045 мужчин и 106 женщин. Большая их часть — лица в возрасте 30-39 лет (39%) и от 18 до 29 лет (37%).

Также за совершение преступлений в состоянии наркотического опьянения к уголовной ответственности привлечены 140 человек, из них 99 человек имели отношение к незаконному обороту наркотиков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что за 2022 год в Новосибирской области 462 человека погибли от наркотического отравления.