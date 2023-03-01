Тюменка прописала в своей квартире почти сотню мигрантов

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Жительница Тюмени прописала в своей квартире 89 иностранных граждан. Женщине грозит штраф в размере 44,5 тысячи рублей.

Жительнице Тюмени грозит штраф в размере 44,5 тысячи рублей за то, что она прописала в собственной квартире 89 иностранных граждан, пишет МегаТюмень.

По версии следствия, обвиняемая за отдельную плату зарегистрировала у себя в квартире 89 иностранцев, в том числе из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызской Республики. Но, как оказалось, там мигранты фактически не проживали.

«В рамках расследования уголовного дела прокурор предъявил иск о взыскании с тюменки в доход государства 44,5 тысяч рублей, полученных в результате сделки», – рассказали в прокуратуре региона.

В итоге суд оштрафовал тюменку на 15 тысяч рублей и взыскал с нее требуемую в иске сумму.

Напомним, поток мигрантов в Новосибирскую область увеличился на 16%.