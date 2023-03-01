В Новосибирске МУП «Спецавтохозяйство» выплатит 48 миллионов за загрязнение окружающей среды

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С Новосибирского регоператора взыскали 48 млн. за негативное воздействие на окружающую среду.

28 февраля Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение по иску Росприроднадзора к региональному оператору МУП «Спецавтохозяйство».

Компания обвинялась в загрязнении окружающей среды и неуплате обязательных «экологических» платежей. Выяснилось, что в 2021 году предприятие на оплачивало взносы за негативное воздействие на окружающую среду, что привело к образованию долга по обязательным платежам в размере более 48 млн. рублей.

Суд принял решение взыскать с МУП эти средства в пользу Росприроднадзора. Кроме того, в отношении регоператора подано еще два аналогичных иска, которые будут рассмотрены весной. Ущерб оценивается в 137,4 млн. рублей.

Стоит отметить, что природоохранное ведомство предъявляло претензии и к предыдущему регорератору.

Напомним, МУП «Спецавтохозяйство» стало региональным оператором по вывозу ТБО только 11 февраля 2023 года. Его предшественник — компания «Экология Новосибирск» была лишена этого статуса после ряда проблем с вывозом мусора.

Учитывая суммы «природоохранных» исков, неизвестно, как долго МУП «Спецавтохозяйство» будет оставаться в этой роли.