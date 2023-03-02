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Арестованные в Бердске цыганки показали в полиции фокус с яйцом и ложкой

Фото Арестованные в Бердске цыганки показали в полиции фокус с яйцом и ложкой
Фото Арестованные в Бердске цыганки показали в полиции фокус с яйцом и ложкой

Оперативное фото с одной из цыганок, а также Управления Судебного департамента Новосибирской области

В городе Бердск Новосибирской области задержали двух цыганок, которые обманули первую попавшуюся пенсионерку, при этом гастроли мошенниц только начинались. Сиб. фм выяснил, какое магическое оружие использовали Анжелика и Любовь.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, приезжие мошенницы смогли обмануть 65-летнюю пенсионерку в Бердске. Пожилая женщина попалась начинавшим гастроли Анжелике и Любови почти сразу. Цыганки сообщили прохожей, что у неё — порча.

«Как рассказала потерпевшая, в центре города Бердска к ней подошли две женщины цыганской внешности и обманным путём (под предлогом процедуры «снятия порчи») похитили у нее денежные средства в сумме более 170 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. — По словам заявительницы, неизвестные сказали, что для того, чтобы лечение было эффективным нужно провести его через денежные средства. Потерпевшая сходила домой за деньгами, положила их в носок, как ей сказали подозреваемые, и вынесла им. После чего одна из женщин поводила носком над пенсионеркой, а затем положила его ей в одежду, предупредив о том, что деньги доставать в течение нескольких дней нельзя. Затем скрылись».

Пенсионерка не выдержала такого долгого ожидания и почти сразу залезла в носок, в котором вместо денег обнаружила туалетную бумагу. Раскрыть преступление удалось по горячим следам. Уголовное дело завели по части 2 статьи 159 УК РФ – его взяли на контроль и прокуроры.

«Возбуждение уголовного дела признали законным. Вскоре женщины, обманувшие пенсионерку, были задержаны. 1 марта их доставили в Бердский городской суд для избрания меры пресечения. Прокуроры поддержали ходатайство об аресте», — сообщили в прокуратуре Бердска.

Как выяснилось, 42-летняя Анжелика и 40-летняя Любовь уже были ранее судимы за мошенничество. В Бердске пенсионерка стала первой жертвой цыганок. Гастролёрши только приехали с Красноярска. Методы у них были ещё из 90-х годов.

«В носок пенсионерке положили рулон туалетной бумаги и сказали ей три дня не снимать одежду и не мыться. Из дома они ещё попросили принести ложку и яйцо»,

— рассказал источник, близкий к следствию.

Их мошенница предъявила и в кабинете следователя – предметы так и находились у неё в сумке. В полицию гастролёры были доставлены уже спустя несколько минут.

«Женщина вовремя пришла в себя и тут же позвонила в полицию. Сигнал передали патрульно-постовой службе, наряд как раз проезжал мимо и задержал цыганок, — рассказывают в правоохранительных органах. — Тут же их показали потерпевшей. Она их узнала, а деньги изъяли из носка».

Фото Арестованные в Бердске цыганки показали в полиции фокус с яйцом и ложкой 2

1 марта судьбу напарниц решил Бердский городской суд, который отправил гастролёрш на время следствия в СИЗО.

«Подозреваемые Анжелика Зазовская и Любовь Дидисклейн возражали против избрания им меры пресечения, отрицая свою причастность к инкриминируемому преступлению, – рассказали в суде.

– Поскольку подозреваемые не имеют постоянную регистрацию в Бердске, не имеют постоянных источников дохода, суд избрал обеим меру пресечения, связанную с лишением свободы, сроком до 27 апреля 2023 года».

Хоть этих мошенниц теперь, видимо, выпустят уже нескоро, полицейские и прокуроры просят новосибирцев и жителей Бердска быть осторожнее и обходить стороной скопления лиц цыганской национальности. Они также были замечены в автобусе №30, который ходит на МЖК: там были замечены даже потасовки с их участием.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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