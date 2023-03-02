На Дмитровском мосту в Новосибирске 2 марта начался ямочный ремонт

"АСТ-54" ВК

Жителей Новосибирска предупреждают о вечерних пробках из-за ремонтных работ на Дмитровском мосту.

Вечером 2 марта Новосибирск снова рискует встать в пробках. На этот раз из-за ограничения движения по Дмитровскому мосту в сторону правого берега. Информация об этом появилась в паблике «АСТ-54».

На мосту начался ямочный ремонт дорожного покрытия.

После февральской оттепели стало ясно, что участок дороги здесь находится в ужасном состоянии. Водителям приходится сбрасывать скорость, чтобы объехать большое количество образовавшихся ям.

Напомним, капитальный ремонт Дмитровского моста в Новосибирске проводился 5 лет назад. Сколько времени сейчас потребуется, чтобы привести дорогу на этом участке в порядок, пока неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что на Октябрьском мосту в Новосибирске заменят 2 км чугунных ограждений.