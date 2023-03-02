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общество

Под Новосибирском детей из 6 сёл не довезли до школ из-за метели

Фото Под Новосибирском детей из 6 сёл не довезли до школ из-за метели
Фото Под Новосибирском детей из 6 сёл не довезли до школ из-за метели

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Больше 20 школьников из Новосибирской области не сумели добраться до школы из-за погоды.

Школьники из шести населённых пунктов Карасукского района не сумели добраться до учёбы из-за сильной метели. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на прессс-службу ТУАД.

«Маршрут отменен на грунтовых участках по погодным условиям», — прокомментировали в ведомстве.

В общей сложности до учебных заведений не добрались 25 детей из двух школ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в рамках федеральной программы отремонтируют школу №146 в Первомайском районе, которая была построена еще до войны. Из бюджетов трех уровней на эти цели было выделено 108 млн. рублей.

На время ремонта ребята будут ходить на занятия в соседнюю школу №145.

Напомним, под Новосибирском откроется новая школа на 1100 мест в посёлке Восход.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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