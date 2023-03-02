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общество

В Новосибирске близкие пропавшего Андрея Ошуева ищут записи видеорегистраторов

Фото В Новосибирске близкие пропавшего Андрея Ошуева ищут записи видеорегистраторов
Фото В Новосибирске близкие пропавшего Андрея Ошуева ищут записи видеорегистраторов

Фото: Pixabay.com

Ранее житель Новосибирска пропал после того, как пошёл забирать сына с кружка.

Близкие без вести пропавшего Андрея Ошуева из Новосибирска ищут записи с видеорегистраторов, на которые мог попасть мужчина. Об этом Сиб.фм рассказала коллега сибиряка.

«Мы ищем, в какую сторону он пошёл. Может, зашёл по пути в какой-то магазин, где какие-то камеры его заметили. Нужно понимать, в каком направлении он двигался», — объяснила собеседница.

У родственников сейчас нет предположений, где может быть пропавший. Новосибирец живёт с женой и ребёнком и раньше из дома не уходил.

Фото В Новосибирске близкие пропавшего Андрея Ошуева ищут записи видеорегистраторов 2

Ранее Сиб.фм писал, что 28 февраля без вести пропал 48-летний новосибирец Андрей Ошуев. Мужчина в тот день отправился забирать сына с кружка и не вернулся.

«Уехал с работы пораньше, должен был забрать ребёнка с кружка домой, но не приехал, на связь не вышел. Ранее на пропадал», — прокомментировала руководитель направления пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» Ольга Бобкова.

Приметы пропавшего: рост — 182 сантиметра, плотное телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. Был одет в бежевую с черной полоской куртку, голубые джинсы, черные ботинки и серую шапку. С собой у него рюкзак.

Напомним, сегодня появились подробности о пропавшей под Новосибирском женщине в лыжном костюме.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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