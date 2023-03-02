В Новосибирске МВД опровергло визит лжеполицейских в табачный киоск

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Новосибирское агентство безопасности заявило о неизвестных в полицейской форме в табачном киоске, однако МВД заявило, что рейд был настоящим.

Рейд «лжеполицейских» в табачный киоск на улице Станиславского, о котором ранее сообщило агентство безопасности «Гвардия», оказался настоящим визитом сотрудников правоохранительных органов. Об этом в четверг, 2 марта, заявили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным ведомства, полицейские 1 марта пришли в киоск после заявления о продаже контрафактного товара.

«При проведении проверки в присутствии двух понятых сотрудники полиции представились и предъявили продавцу, находившемуся в магази­­­­­не, служебные удостоверения, что зафиксировано на видеозаписи, которую осуществляли сотрудники полиции. Также сотрудниками полиции произведена фотофиксация табачных изделий», — уточнили в МВД.

На месте составили протокол осмотра, нарушений полицейские не выявили.

Ранее в агентстве безопасности заявили, что в Новосибирске двое мужчин представились сотрудниками полиции в одном из табачных ларьков на улице Станиславского. Новосибирцы заявили, что нагрянули с рейдом и будут искать контрафактную продукцию. Продавец не поверила неожиданным гостям и нажала тревожную кнопку, однако прибывшие на место сотрудники АБ не обнаружили нарушителей спокойствия.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске среди членов банды «Ашановские» заметили полицейского.