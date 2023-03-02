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общество

В Новосибирске начали продавать мимозы к 8 марта на улицах

Фото В Новосибирске начали продавать мимозы к 8 марта на улицах
Фото В Новосибирске начали продавать мимозы к 8 марта на улицах

Фото: Freepik.com

Уличные торговцы в Новосибирске начали продавать мимозы к 8 марта.

В Новосибирске горожане заметили торговцев на улице, которые начали продавать мимозы к Международному женскому дню. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

Как обратило внимание издание, прилавки с цветами к весеннему празднику заметили недалеко от метро на площади Калинина. Небольшой букет продают за 100 рублей, а крупный в два раза дороже. Также ларьки появились и в других частях города. Цены варьируются от 200 до 500 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 8 марта, в Международный женский день, возможно похолодание. Такие данные приводят сервисы прогноза погоды.

Как сказано на сервисе Яндекс.Погода, температура воздуха днём 8 марта понизится до -5 градусов. Ближе к ночи возможно похолодание до -8 градусов. По данным других сервисов, в Международный женский день ожидаются небольшой снег и пасмурная погода.

Напомним, ранее в Центральном парке Новосибирска сожгли чучело Масленицы.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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