В Новосибирске началось проектирование Инюшинского бора

Фото: «Зелёный Новосибирск»

К проектированию территории Инюшинского бора приступили в Новосибирске.

В Новосибирске приступили к проектированию территории Инюшенского бора. Об этом сообщили в портале «Зелёный Новосибирск».

Цель проекта — реорганизация территории Инюшенского бора в Октябрьском районе города. При работе учтут потребности местных жителей: зоны отдыха, прокат спортивного инвентаря и другое. Также бор планируют избавить от аварийных деревьев и обустроить сеть тропинок.

Задачи определили в ходе встречи проектировщиков с местными активистами в конце февраля. Кроме того, в марте запустят опрос о пожеланиях жителей района о благоустройстве территории.

Ранее Сиб.фм писал, что общественники с Нижней Ельцовки в Новосибирске вновь сообщают о вырубке реликтовых сосен: на этот раз активисты говорят, что падают деревья на смежном участке – под №274. Скандал вокруг рубки 900 реликтовых сосен в Нижней Ельцовке разгорелся ещё в воскресенье, 5 февраля. Тогда общественники вышли на защиту леса, а история приобрела общегородской масштаб.

Напомним, мэр Новосибирска Локоть пригрозил застройщику за вырубку в Нижней Ельцовке.