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общество

В Новосибирске прооперировали впавшую в кому на Бали Елену Новосельцеву

Фото В Новосибирске прооперировали впавшую в кому на Бали Елену Новосельцеву
Фото В Новосибирске прооперировали впавшую в кому на Бали Елену Новосельцеву

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Жительнице Новосибирска, впавшей в кому на Бали и эвакуированной на родину, провели операцию.

Впавшей в кому на Бали Елене Новосельцевой провели операцию после эвакуации в Новосибирск. Об этом со ссылкой на дочь сибирячки сообщает издание «АиФ-Новосибирск».

«Когда маму привезли в Новосибирск, ей сделали МСКТ и выявили разорванную аневризму, после чего провели ещё одну операцию. Врачи удивились, как мама перенесла перелёт», — сообщила Наталья.

Елена Новосельцева сейчас находится в тяжёлом состоянии и постепенно приходит в себя. Первоначально женщину госпитализировали в обласную больницу, однако для проведения операции потребовалась транспортировка в Федеральный центр нейрохирургии.

Вопрос об эвакуации женщины, урегулирование бумаг и вопрос вылета медицинского борта заняли почти 2 месяца. В итоге женщину доставили в Новосибирск регулярным авиарейсом с пересадкой в Москве. Правительство Новосибирской области приняло решение помочь родственникам пострадавшей и оплатило ее лечение и медицинскую эвакуацию.

Напомним, сибирячку эвакуировали на родину 22 февраля.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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