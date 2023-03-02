В Новосибирске закроют проезд по площади Энергетиков из-за четвёртого моста

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Проезд по площади Энергетиков в Новосибирске временно ограничили.

В Новосибирске со 2 марта ограничили проезд по площади Энергетиков. Об этом в четверг сообщили в пресс-центре мэрии. Ограничения будут действовать в ночное время — с 23:00 до 5:00.

Со 2 по 8 марта будет закрыто движение от площади Труда до проезда Энергетиков в направлении правобережья. С 8 по 15 марта ограничат проезд от Энергетиков до площади Труда в направлении левобережья.

Ограничения ввели на фоне работа по сооружению эстакады основного хода на левом берегу в рамках строительства четвертого платного моста через Обь в створе ул. Ипподромской.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ограничат движение автомобилей на улицах Советская и Немировича-Данченко. С 28 февраля по 10 марта на 3 метра сузят проезжую часть в районе домов №13 и 15 на Советской. Также до по 13 марта сужается дорога у домов №106 и 108 на Немировича-Данченко. Ограничения связаны с проведением аварийного ремонта на теплотрассах.

Напомним, 10 февраля в Новосибирске открыли проезд по улице Ленина.