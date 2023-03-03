Молодую девушку с порезанным горлом нашли на кладбище под Новосибирском

Фото: freepik
Под Новосибирском нашли девушку на кладбище с порезанным горлом.
В понедельник, 27 февраля, на кладбище Бердска нашли девушку с порезанным горлом. Об этом сообщил «Бердск-Онлайн» со ссылкой на источник.
Девушку госпитализировали медики. Оказалось, что рана на ее шее оказалась поверхностной. По предварительным данным, 23-летняя бердчанка могла нанести её сама.
Полиция проводит проверку.
Как ранее писал Сиб.фм, следователи Новосибирска начали проверку после обнаружения трупа в колодце
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