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Молодую девушку с порезанным горлом нашли на кладбище под Новосибирском

Фото Молодую девушку с порезанным горлом нашли на кладбище под Новосибирском
Фото Молодую девушку с порезанным горлом нашли на кладбище под Новосибирском

Фото: freepik

Под Новосибирском нашли девушку на кладбище с порезанным горлом.

В понедельник, 27 февраля, на кладбище Бердска нашли девушку с порезанным горлом. Об этом сообщил «Бердск-Онлайн» со ссылкой на источник.

Девушку госпитализировали медики. Оказалось, что рана на ее шее оказалась поверхностной. По предварительным данным, 23-летняя бердчанка могла нанести её сама.

Полиция проводит проверку.

Как ранее писал Сиб.фм, следователи Новосибирска начали проверку после обнаружения трупа в колодце

 

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Автор:
Дамир Трубников

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