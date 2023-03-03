Новым главврачом Искитимской больницы назначен Владимир Новиков

Фото: Кочковская ЦРБ

В Новосибирской области назначили нового главврача Искитимской ЦГБ.

В Искитимской центральной городской больнице назначили нового главного врача — им стал Владимир Новиков. Ранее он руководил Кочковской ЦРБ, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области. В пятницу, 3 марта, министр Константин Хальзов представил Новикова коллективу больницы.

«Искитимская больница – следующий этап. Учреждение больше, территория [обслуживания] больше, [объем и количество] организационных мероприятий больше. Владимир Владимирович, я уверен, – достойный преемник», — прокомментировал Хальзов.

На протяжении последних 20 лет Искитимской ЦГБ руководил Алексей Кайгородов, ему вручили благодарственное письмо от губернатора Андрея Травникова.

«От себя лично высказываю Алексею Алексеевичу слова благодарности за его чуткое отношение к коллективу, к пациентам Искитимского района, за неоценимый вклад, который он внес в развитие системы здравоохранения области», — высказался министр здравоохранения региона.

Кайгордов продолжит работать в Искитимской ЦГБ в должности заместителя главного врача, уточнили в минздраве.

Напомним, ранее главврачом онкодиспансера в Новосибирске стал Сергей Фурсов.