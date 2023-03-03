Под Новосибирском могут ввести режим ЧС из-за массовой гибели коров

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В одном из сельсоветов Новосибирской области предложили ввести режим ЧС для ликвидации биологических отходов.

Прокурор Кочковского района Руслан Нуреев предложил главе местной администрации ввести режим ЧС на территории Новорешетовского сельсовета, чтобы ликвидировать биологические отходы. Это связано с массовой гибелью коров поздней осенью прошлого года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

«Прокурором внесено представление главе района о необходимости незамедлительного принятия мер по ликвидации биологических отходов с территории муниципального образования, для реализации которых последнему предложено ввести режим ЧС на территории Новорешетовского сельсовета. В отношении организации, осуществляющей сельскохозяйственную деятельность, проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

В районе создали межведомственную группу, чтобы ускорить ликвидацию последствий на фоне предстоящего таяния снега и возможного паводка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что В Новосибирской области возбуждено уголовное дело после гибели 38 телят и коров. Предположительно, животные скончались из-за ненадлежащего ухода — недостатка корма и низких температур.

Прокурор Кочковского района организовал проверку и выезд на место происшествия. По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по пунткам «а», «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц, в отношении нескольких животных).

Напомним, в Новосибирской области водители сбили 85 крупных диких животных.