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Цифровая трансформация повысила скорость банковского обслуживания

Фото Цифровая трансформация повысила скорость банковского обслуживания
Фото Цифровая трансформация повысила скорость банковского обслуживания

Фото: pixabay.com

Банк ВТБ завершил программу трансформации операционной функции. В результате производительность бэк-офиса выросла в 2,5 раза, а уровень STP операций — доля автоматической обработки — повысился до 99%. Расходы на операционную поддержку снизились более чем на 20%.

Программу OpsNext, направленную на повышение эффективности операционных процессов, банк запустил в апреле 2020 года. За счет внедрения технологических инициатив и масштабной автоматизации стоимость операционной функции снизилась более чем на 20%. Кроме того, совокупно за 3 года операционные расходы на налично-денежное обращение и логистику сократились на 1,9 млрд рублей.

Количество ручных операций по вводу и переносу данных снизилось на 90%, что позитивно отразилось на скорости и качестве обслуживания клиентов во всех сегментах. Например, теперь в автоматическом режиме без привлечения сотрудников бэк-офисавыдается 85% ипотечных кредитов. Так же проходит и 100% биржевых сделок с ценными бумагами и операций по обмену валюты. Достигнутый уровень операционной поддержки позволяет автоматически обрабатывать 100% стандартных депозитных сделок розничных вкладчиков, клиентов среднего и малого бизнеса и открывать 75% счетов юридических лиц. 99,5% расчетных документов клиентов по рублевым счетам обрабатывается в течение часа, а 96% заявок на подключение эквайринга регистрируется в течение одного рабочего дня.

«Цифровая трансформация затронула все ключевые аспекты создания, внедрения и поддержки технологических решений в банке. В ее основу легли программно-проектное управление, новая модель ИТ-производства, а также единая ИТ-архитектура с четко регламентированными технологическими процессами. Решения на открытом коде, микросервисный подход, использование российского ПО и технологических решений стали неотъемлемой частью изменений цифрового ландшафта банка. Все это в совокупности позволяет нам развиваться с опережением рыночных трендов, поддерживать высокий темп внедрений и гибко реагировать на запросы клиентов», — сообщил заместитель президента-председателя правления банка Вадим Кулик.

Внутренняя RPA-платформа (robotic process automation) — один из инструментов регулярной автоматизации, который позволил банку быстро создать и запустить более 200 «цифровых сотрудников» для 56 операционных процедур. Программные роботы помогли автоматизировать процессы, выступив как промежуточный этап, который был необходим для перехода к новой архитектуре. Сегодня в бэк-офисе реализуются целевые IT-решения уже следующего поколения.

В частности, банк разработал и запустил собственную платформу по управлению нагрузкой на персонал, с возможностью диспетчеризации задач и распознавания документов, которая полноценно заместила иностранное ПО. Внутренняя система распределяет задачи по сотрудникам бэк-офиса с помощью алгоритмов, помогая избегать перегрузок, отслеживает производительность и исполнение стандартов качества в онлайн-режиме.

«За три неполных года мы преодолели дистанцию, на которую обычно уходит 5-6 лет. В результате доля сотрудников бэк-офиса от общего количества работников банка сейчас на 35% ниже, чем в среднем по рынку. При этом производительность бэк-офиса выросла в 2,5 раза: мы успешно справляемся с растущими объемами операций и в 2022 году провели 5,4 млрд транзакций с уровнем STP — 99%, — отмечает Наталья Диркс, член правления банка. — Мы продолжим развитие операционного сопровождения, чтобы стать еще более быстрыми, экономными и технологичными, ведь от эффективности операционной функции зависят бизнес-показатели банка, а от качества поддержки — комфорт клиента».

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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