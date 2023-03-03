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общество

В мэрии Новосибирска рассказали о графике работы общественного транспорта в выходной 8 марта

Фото В мэрии Новосибирска рассказали о графике работы общественного транспорта в выходной 8 марта
Фото В мэрии Новосибирска рассказали о графике работы общественного транспорта в выходной 8 марта

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске общественный транспорт 8 марта будет работать по графику выходного дня.

Общественный транспорт в Новосибирске 8 марта будет работать в режиме выходного дня. Об этом в пятницу, 2 марта, сообщили в пресс-центре мэрии.

Речь идёт об автобусах, троллейбусах, травмае и подземном транспорте. Более точные данные о маршруте общественного транспорта в выходной можно узнать на сайте ЦУГАЭТ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска стоят в пробках вечером в пятницу, 3 марта. Об это свидетельствуют данные карт 2GIS. Согласно информации сервиса, ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов из 10.

Наибольшие скопления автомобилей — на Большевистской, Фабричной, Димитровском мосту. На левом берегу заторы наблюдаются на Станционной и проезде Энергетиков. Значительные затруднения также на Красном проспекте.

Напомним, Новосибирск получит почти 270 новых троллейбусов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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