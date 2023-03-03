В Новосибирске компания «Зооторг» устроила парковку на месте строительства гостиницы

Фото: Сиб.фм, арбитражный суд НСО, rusprofile

Мэрия Новосибирска два года судится с компанией «Зооторг» из-за неуплаты аренды.

20 марта Арбитражный суд в Новосибирске рассмотрит дело по спору мэрии с компанией «Зооторг». Муниципалитет настаивает на том, чтобы ООО погасило долг по аренде и освободило земельный участок рядом с городским зоопарком. «Зооторг» не спешит исполнять требования властей.

История отношений мэрии и общества с ограниченной ответственностью «Зооторг» продолжается с 2015 года. Тогда между муниципалитетом и ООО был заключен договор аренды земельного участка на улице Стасова площадью 1442 квадратных метра сроком на 10 лет.





Согласно документам, на участке напротив зоопарка должна была появиться гостиница с информационным центром и подземной парковкой. При этом за аренду территории во время работ «Зооторг» должен был ежемесячно платить в городскую казну по 43 250 рублей.

Спустя 7 лет гостиницу в этом месте так и не построили, а вот парковка – хоть и не подземная — все же появилась. Причем, как утверждают автомобилисты, до 2021 года она была платной. Деньги с водителей собирали неофициально, не выдавая чеков, поэтому подтвердить эти доводы вряд ли возможно.





«В результате осмотра установлено, что на земельном участке организована парковка транспортных средств. Земельный участок не огорожен, доступ не ограничен. Коммерческая деятельность на момент осмотра не велась», — сообщили в мэрии Новосибирска на запрос Сиб.фм.

Впрочем, претензии мэрии к ООО «Зооторг» связаны не столько с использованием участка не по назначению, сколько с нарушением платежной дисциплины. Проще говоря, коммерческая организация не платила за аренду, деньги приходилось каждый раз выбивать через суд.

Администрация Новосибирска несколько раз подавала в Арбитражный суд на «Зооторг» за неуплату аренды. Первое разбирательство прошло весной 2021 года. Тогда мэрия взыскала задолженность в размере 898 100 рублей и неустойку в размере 129 991 рубля. Согласно материалам дела, «Зооторг» не платил аренду с июня 2019 года по октябрь 2020-го.





Второе судебное дело появилось через полгода, в ноябре 2021 года. Тогда администрация города вновь потребовала заплатить за аренду с ноября 2020 по июнь 2021, а также расторгнуть договор и освободить земельный участок. Суд пошел навстречу, но арендатор освобождать участок отказался и подал встречный иск.

В апелляционном суде 17 декабря 2021 года «Зооторг» и мэрия Новосибирска достигли мирового соглашения — компания пообещала погасить все долги взамен на отказ в расторжении договора.





Спустя почти год появилось новое дело. Причина – та же: «Зооторг» вновь не платил за аренду, а мэрия вновь требует освободить территорию. Суд встал на сторону администрации, однако компания подала апелляционный иск. Заседание назначено на 20 марта 2023 года.





«Не согласившись с указанным судебным актом, ООО «ЗооТорг» обратился в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на решение Арбитражного суда Новосибирской области, в которой просит отменить решение. В настоящее время ведутся судебные разбирательства», — ответили в мэрии на запрос Сиб.фм

По данным сервиса «rusprofile», в ООО «Зооторг» с 2018 года числится только 1 сотрудник, а юридический адрес зарегистрирован на Тимирязева, 71/1. По этому же адресу расположен и Новосибирский зоопарк имени Шило.





Однако в мэрии Новосибирска и самом зоопарке отрицают какую-либо связь с данной компанией.

«Управление культуры мэрии города Новосибирска информирует, что МУП «Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило» не имеет договорных и иных отношений с ООО «ЗооТорг». Указанные организации являются самостоятельными юридическими лицами», — сообщили представители городской власти.

Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило в разговоре с журналистом Сиб.фм также сообщил, что не владеет информацией о компании «Зооторг» и платной парковке, которая якобы работала неподалеку от учреждения Шило добавил, что у зоопарка есть своя законная платная парковка возле центрально входа.