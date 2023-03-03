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общество

В Новосибирске образовались 7-балльные пробки вечером 3 марта

Фото В Новосибирске образовались 7-балльные пробки вечером 3 марта
Фото В Новосибирске образовались 7-балльные пробки вечером 3 марта

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Новосибирцы встали в пробках 3 марта в разных районах города.

Жители Новосибирска стоят в пробках вечером в пятницу, 3 марта. Об это свидетельствуют данные карт 2GIS. Согласно информации сервиса, ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов из 10.

Наибольшие скопления автомобилей — на Большевистской, Фабричной, Димитровском мосту. На левом берегу заторы наблюдаются на Станционной и проезде Энергетиков. Значительные затруднения также на Красном проспекте.

Фото В Новосибирске образовались 7-балльные пробки вечером 3 марта 2

В городе зафиксировано несколько аварий.

Стоит отметить, что пробка на Димитровском мосту может быть связана с ремонтными работами. В мэрии Новосибирска сегодня сообщили, что основные работы по устранению дефектов на Димитровском мосту завершат 7 марта. МКУ «Гормост» готовит техническое задание и определяется с начальной ценой контракта на проектирование ремонта.

Напомним, ранее сообщалось, что на Октябрьском мосту в Новосибирске заменят 2 км чугунных ограждений.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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