В Новосибирске образовались 7-балльные пробки вечером 3 марта

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Новосибирцы встали в пробках 3 марта в разных районах города.

Жители Новосибирска стоят в пробках вечером в пятницу, 3 марта. Об это свидетельствуют данные карт 2GIS. Согласно информации сервиса, ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов из 10.

Наибольшие скопления автомобилей — на Большевистской, Фабричной, Димитровском мосту. На левом берегу заторы наблюдаются на Станционной и проезде Энергетиков. Значительные затруднения также на Красном проспекте.

В городе зафиксировано несколько аварий.

Стоит отметить, что пробка на Димитровском мосту может быть связана с ремонтными работами. В мэрии Новосибирска сегодня сообщили, что основные работы по устранению дефектов на Димитровском мосту завершат 7 марта. МКУ «Гормост» готовит техническое задание и определяется с начальной ценой контракта на проектирование ремонта.

Напомним, ранее сообщалось, что на Октябрьском мосту в Новосибирске заменят 2 км чугунных ограждений.