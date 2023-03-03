Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске снежные глыбы повредили припаркованные автомобили

Фото В Новосибирске снежные глыбы повредили припаркованные автомобили
Фото В Новосибирске снежные глыбы повредили припаркованные автомобили

Фото: паблик в "ВК" "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске с крыши дома сошел снег на припаркованные автомобили.

В Дзержинском районе Новосибирска, вечером 2 марта,на улице Промышленная сошел снег с крыши. Об этом сообщили в паблике "ВК" "Инцидент Новосибирск".

Сообщается, что снежные глыбы упали на припаркованные автомобили.

"В результате ЧП были повреждены два автомобиля, припаркованные возле дома", — говорится в сообщении.

Местные жители рассказали, что снег выломал и ограждение на крыше. Они опасаются, что в скором времени оно может полететь вниз.

"Ранее были сделаны заявки в Жэу-22, но результата не последовало.И вот результат", — добавил подписчик паблика.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске груда снега пробила крышу Nissan у дома

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13842
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
11497
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
9967
Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа
8573
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
8015
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
7721
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами
6629
В Новосибирске опубликованы фотографии погибших в СВО в феврале 2023 года жителей региона