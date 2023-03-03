В Новосибирске снежные глыбы повредили припаркованные автомобили

Фото: паблик в "ВК" "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске с крыши дома сошел снег на припаркованные автомобили.

В Дзержинском районе Новосибирска, вечером 2 марта,на улице Промышленная сошел снег с крыши. Об этом сообщили в паблике "ВК" "Инцидент Новосибирск".

Сообщается, что снежные глыбы упали на припаркованные автомобили.

"В результате ЧП были повреждены два автомобиля, припаркованные возле дома", — говорится в сообщении.

Местные жители рассказали, что снег выломал и ограждение на крыше. Они опасаются, что в скором времени оно может полететь вниз.

"Ранее были сделаны заявки в Жэу-22, но результата не последовало.И вот результат", — добавил подписчик паблика.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске груда снега пробила крышу Nissan у дома