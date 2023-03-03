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В Новосибирске свидетели не приходят в суд по делу об убийстве подростка на ОбьГЭСе

Фото В Новосибирске свидетели не приходят в суд по делу об убийстве подростка на ОбьГЭСе
Фото В Новосибирске свидетели не приходят в суд по делу об убийстве подростка на ОбьГЭСе

Коллаж Сиб.фм: фото СУ СКР по НСО и из социальных сетей

В Советском районном суде Новосибирска продолжают рассматривать уголовное дело Ивана Прудникова, обвиняемого в убийстве 16-летнего подростка из Кемерова: свидетели не пришли на процесс уже в третий раз.

Таинственное убийство 16-летнего подростка из Кемерова произошло 28 июня 2018 года. Тело Дмитрия нашли у входа в арендованный домик парка «У моря Обского» на рассвете. Но прежде, чем предполагаемый убийца оказался на скамье подсудимых, прошло четыре года, и было проведено 100 различных экспертиз.

За это время 21-летний Иван Прудников успел переехать жить в Калининград. Его депортировали назад только в сентябре 2021 года. По версии следствия, будучи охранником кемпинга, молодой человек нанёс несколько ударов ножом подростку, выходившему из туалета.

Первое заседание по существу по делу об убийстве состоялось в середине января этого года. Как говорится в обвинительном заключении, за ночь до трагического происшествия подросток и его знакомый якобы сфотографировали интимное свидание охранника кемпинга и его знакомой. Из-за этого между ними мог возникнуть конфликт, который и привел к нападению на следующую ночь.

Впрочем, Иван Прудников и его адвокат это обстоятельство отрицают. Сам бывший охранник вообще утверждает, что его не было в парке, когда зарезали 16-летнего Дмитрия.

Перед тем, как дело было отправлено в Советский районный суд, следователи отработали 400 свидетелей. К процессу их стало меньше, но по-прежнему немало. После оглашения обвинительного заключения, с января этого года, дело не очень сдвинулось с места: почти каждый раз заседания откладывались.

«Три последние заседания также не состоялись из-за неявки свидетелей. Сейчас назначили заседание на 14 марта. Пока не оформляли принудительный привод»,

– пояснили Сиб.фм в Советском районном суде.

Так, известно, что среди свидетелей должна быть вызвана и та самая девушка, с которой у Ивана Прудника якобы накануне было эротическое свидание.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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