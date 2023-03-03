В Новосибирске троллейбус №13 не будет ходить по площади Будагова из-за четвёртого моста

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске временно изменят схему движения троллейбуса №13.

Троллейбус №13 временно перестанет ходить на площади инженера Будагова из-за строительных работа на четвёртом мосту через Обь. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Ограничения вступят в силу 21:00, 4 марта и продлятся до 10:00, 5 марта. Троллейбус не будет ходить на указанном участке, так как там отключат электричество.

Троллейбус на время ограничений будет передвигаться от улицы Учительской до Красного проспекта по действующему маршруту, с разворотом на пересечении Красного проспекта и улицы Крылова и обратным движением по действующему маршруту.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске маршрут автобуса №55 планируют изменить, чтобы он курсировал только по левому берегу города. Сейчас он ходит от Чистой Слободы до вокзала Новосибирск-Главный. Голосование проводит Центр управления городским автоэлектротранспортом.