В Новосибирске завершили монолитные работы в новом кампусе НГУ

Фото: НГУ

В Новосибирске достроили железобетонные конструкции Кампуса мирового уровня НГУ.

В Новом кампусе НГУ в Новосибирске достроены каркасы общежитий на 690 мест. Металлоконструкции возведены, и идет работа над стенами и перегородками. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Айрат Гатиятов.

В проекты первой очереди строительства входят общежития, новый учебный корпус и Дом культуры. Строительство ведется на благотворительные деньги, по плану объекты должны быть достроены в третий квартал 2024 года.

Создание Нового кампуса НГУ — часть нацпроекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки по поручению Президента. Новосибирская область стала участником проекта в 2021 году.

«Создание кампуса — это важный шаг в развитии университета. У физико-математической школы серьезные планы на развитие, которые сейчас сдерживаются инфраструктурными ограничениями. Новые пространства для учебы и досуга сделают одну из лучших школ страны еще и одной из самых современных», — сообщил Айрат Гатиятов.

Также в конце января 2023 года началось строительство второй очереди кампуса мирового уровня. Как уточнили в правительстве, будет построен пятиэтажный корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центров, а а также с научной библиотекой.