В Новосибирской области ожидается похолодание до -16 градусов перед 8 Марта

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Резкое похолодание до -16 градусов ожидается в Новосибирской области перед 8 марта 2023 года.

В Новосибирской области перед 8 Марта вернутся морозы до -16 градусов. В столице Сибири будет немного теплее — столбики термометров покажут до -10 градусов. Такие прогнозы дают погодные сервисы.

По данным Западно-Сибирского УГМС, ночь 4 марта в регионе похолодает до -10 -11 градусов. Днем воздух прогреется до -5 -7 градусов. При этом будет идти мокрый снег с дождем, вызывая гололед на дорогах.

Ночью 5 марта в Новосибирской области сохранятся минусовые температуры. На северо-западе регионе похолодает до — 16 градусов. В Новосибирске — до — 10 градусов.

Потепление в регионе начнется с 7 марта. По данным синоптиков, в Новосибирску область придут теплые массы с Аральского и Каспийского морей. Дневные температуры повысятся до +7 градусов.

Ранее в Новосибирске стал известен прогноз погоды на 8 Марта.