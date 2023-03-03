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В селе Доволенского района под Новосибирском ввели карантин из-за бешенства

Фото В селе Доволенского района под Новосибирском ввели карантин из-за бешенства
Фото В селе Доволенского района под Новосибирском ввели карантин из-за бешенства

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области выявлен очаг бешенства в Доволенском районе.

В селе Суздалка Доволенского района Новосибирской области выявлен очаг бешенства. Село закроют на карантин до 1 мая. Об этом распорядился губернатор региона Андрей Травников.

Очаг бешенства нашли в одном из личных подсобных хозяйств в селе.

Пока действует карантин, в Суздалке запрещено проводить сельскохозяйственные ярмарки, лечить больных животных, восприимчивых к бешенству, посещать хозяйство, ставшее очагом распространения, а также ввозить и вывозить животных, у которых вакцина от бешенства не была поставлена за последние 179 дней.

Бешенство опасно прежде всего для самих животных: они перестают пить, проявляют агрессию, испытывают судороги и паралич, а затем умирают. Болезнь проходит все стадии не более чем за 7-12 дней. Если пораженное животное укусит человека, необходим курс из шести антирабических инъекций.

Предыдущее село в Новосибирской области, закрытое из-за бешенства, находилось в Здвинском районе.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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