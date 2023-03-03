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общество

Многодетная медсестра из Новосибирска уехала за мужем на СВО

Фото Многодетная медсестра из Новосибирска уехала за мужем на СВО
Фото Многодетная медсестра из Новосибирска уехала за мужем на СВО

Фото: Минобороны РФ

Жительница Новосибирска отправилась вслед за мужем, который участвует в СВО.

Супруга жителя Новосибирска, участвующего в спецоперации, отправилась за ним. Об этом в пятницу, 2 марта, рассказали в региональном Законодательном собрании. Депутат Виталий Быков сообщил, что жительница Дзержинского района работает медсестрой. Когда муж отправился в зону СВО, она сразу написала заявление в военкомате в надежде поехать следом. В конце февраля сибирячке сообщили, что требуется её помощь.

У медсестры трое детей, за ними присмотрят, пока она будет помогать участникам СВО.

«Спасибо большое нашему депутату, что откликнулся. Сейчас не так просто найти нужное обмундирование, да и стоит это не дешево, не говоря уже о медикаментах, за них отдельная благодарность!» – рассказала сибирячка.

Двоих старших детей медсестры отправят в летний оздоровительный лагерь.

Напомним, ранее накидки-невидимки из Новосибирска доставили в зону СВО.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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