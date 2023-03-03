Многодетная медсестра из Новосибирска уехала за мужем на СВО

Фото: Минобороны РФ

Жительница Новосибирска отправилась вслед за мужем, который участвует в СВО.

Супруга жителя Новосибирска, участвующего в спецоперации, отправилась за ним. Об этом в пятницу, 2 марта, рассказали в региональном Законодательном собрании. Депутат Виталий Быков сообщил, что жительница Дзержинского района работает медсестрой. Когда муж отправился в зону СВО, она сразу написала заявление в военкомате в надежде поехать следом. В конце февраля сибирячке сообщили, что требуется её помощь.

У медсестры трое детей, за ними присмотрят, пока она будет помогать участникам СВО.

«Спасибо большое нашему депутату, что откликнулся. Сейчас не так просто найти нужное обмундирование, да и стоит это не дешево, не говоря уже о медикаментах, за них отдельная благодарность!» – рассказала сибирячка.

Двоих старших детей медсестры отправят в летний оздоровительный лагерь.

Напомним, ранее накидки-невидимки из Новосибирска доставили в зону СВО.