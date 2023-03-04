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1000 человек эвакуировали из ТЦ "Мега" в Новосибирске после короткого замыкания в магазине

Фото 1000 человек эвакуировали из ТЦ "Мега" в Новосибирске после короткого замыкания в магазине
Фото 1000 человек эвакуировали из ТЦ "Мега" в Новосибирске после короткого замыкания в магазине

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске посетителей ТЦ "Мега" эвакуировали из-за сработки пожарной сигнализации в субботу 4 марта.

В субботу, 4 марта, около 1000 посетителей и персонала ТЦ "Мега" в Новосибирске были эвакуированы по пожарной тревоге. Сигнализация сработала из-за короткого замыкания в одном из магазинов на первом этаже комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сигнал о происшествии в экстренные службы поступил в 20:45.

"На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что администрацией проведена эвакуация посетителей порядка 1000 человек. В ходе разведки установлено, что в подсобном помещении одного из магазинов на 1 этаже произошло короткое замыкание в электрощитке с последующим горением", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что администрация ТЦ приняла решение о возобновлении работы торгового центра. Посетителей пригласили обратно.

Как ранее писал Сиб.фм, очевидец Денис Шмаков не смог попасть в ТЦ "Мега" из-за эвакуации.

"Заехали на территорию "Меги" примерно в 20:50, сотни народу стояли на улице. По громкой связи объявили, что идет срочная эвакуация. Детей, которые находились в игровом центре, эвакуировали отдельно. Родителям сообщили, чтобы встречали их у эвакуационного выхода. На месте были пожарные, ОМОН. Картинг, который на улице, продолжил работать", — рассказал он.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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