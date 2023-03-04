Омский "Авангард" разгромил ХК "Сибирь" из Новосибирска в плей-офф КХЛ 4 марта

Фото из группы ХК "Сибирь" в "ВК"

Хоккейная "Сибирь" потерпела поражение от омского "Авангарда" во время второго матча в рамках плей-офф КХЛ 4 марта.

В Омске завершилась встреча ХК "Сибирь" из Новосибирска с местным "Авангардом" в рамках плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Андрея Мартемьянова пропустили 4 шайбы в свои ворота, тогда как забили только одну. Официальный счет встречи 4:1.

По итогам первого периода счет был 1:0 в пользу омичей, затем новосибирцам удалось реализовать один гол (Шаров), сравняв счет. Но уже во втором периоде хозяева взяли инициативу в свои руки, отправив в ворота новосибирцев еще две шайбы.

Фанаты "Сибири" на поражение отреагировали болезненно. После первой победы многие рассчитывали на более эффективную игру.

"Это не Авангард добавил, это Сибирь стала много косячить имхо. Посмотрим, получится ли вернуться на тот же уровень (хотя скорее всего уже не в этом матче", — написал один из болельщиков.

"Дело не только в том что Авангард забивает. У Сибири и вбрасывания просели, и силовые, и даже просто броски. По всем показателям хуже", — отреагировал еще один поклонник "Сибири" в официальном паблике ХК в "ВК".

"Эх, проигрываем второй матч плей-офф, но возвращаемся в Новосибирск со счетом 1:1 в серии", — сообщается в тг-канале команды.

Следующие игры с участием "Сибири" пройдут 6 и 8 марта в ЛДС Новосибирска.

Напомним, в четверг, 2 марта, хоккейный клуб «Сибирь» из Новосибирска сыграл первый матч плей-офф. Соперником выступил омский «Авангард». Спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов поделился своим мнением о поединке.