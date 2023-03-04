Под Новосибирском завершены поиски пропавшей 23 февраля женщины в лыжном костюме

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области мать троих детей, пропавшая 23 февраля, найдена живой.

В Новосибирской области прекращены поиски матери троих детей, которая пропала 23 февраля в Бердске. 34-летняя женщина найдена живой. Об этом сообщается в группе отряда "Лиза Алерт" в "ВК".

Как ранее писал Сиб.фм, накануне пропажи сибирячка вела себя странно. Прохожие видели ее на улице — женщина кричала, что не хочет жить.

Супруг бердчанки в беседе с Сиб.фм отметил, что не готов обсуждать состояние здоровья жены, но знает, что 1 марта ее видели живой на одной из железнодорожных станций.

"Возможно, села в электричку и потеряла память", — предположил мужчина.

Напомним, в Новосибирской области продолжаются поиски 17-летней девушки, которая пропала почти месяц назад.